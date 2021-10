Medien: Moon und Kishida sollen heute erstes Telefongespräch führen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-un und der neue japanische Premierminister Fumio Kishida werden laut einem japanischen Medienbericht voraussichtlich am heutigen Donnerstag ihr erstes Telefongespräch führen.Hierfür würden Koordinierungen vorgenommen, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf mehrere japanische Regierungsbeamte.Wenn das Telefonat realisiert wird, wird es der erste Kontakt zwischen Moon und Kishida nach dessen Amtsantritt am 4. Oktober sein. Für Kishida wird Moon der siebte ausländische Staats- oder Regierungschef sein, mit dem er ein Telefongespräch führt.Zuletzt hatten sich Moon und Kishidas Vorgänger Yoshihide Suga beim G7-Gipfel im Juni in Großbritannien kurz begrüßt.Es wird erwartet, dass Moon und Kishida bei ihrem ersten Telefongespräch über anstehende bilaterale Angelegenheiten wie die Klagen zur Entschädigung koreanischer Opfer der Zwangsarbeit und der militärischen Sexsklaverei zur japanischen Kolonialzeit Meinungen austauschen werden.Kishida hatte wiederholt die Absicht bekundet, dass er in den anstehenden Angelegenheiten zwischen beiden Ländern an der bisherigen Position Tokios festhalten will.Als Südkorea und Japan im Dezember 2015 zur Regierungszeit von Ex-Präsidentin Park Geun-hye eine Einigung über die Frage der Trostfrauen getroffen hatten, hatte Kishida als Außenminister die Verhandlungen auf japanischer Seite geführt.