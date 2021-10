USA schließen sich zur Bekämpfung von Ransomware mit 30 Staaten zusammen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung will mit mehr als 30 Staaten einschließlich Südkoreas eine gemeinsame Front schaffen, um gegen Cyberattacken mit Erpressungssoftware (Ransomware) vorzugehen.Ein hochrangiger US-Beamter teilte mit, dass ein virtuelles Treffen für eine Anti-Ransomware-Initiative am Mittwoch und Donnerstag (Ortszeit) stattfinde. Daran nähmen Minister und hochrangige Vertreter aus über 30 Staaten teil.Die Sitzung findet unter Federführung des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses statt. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Südkorea, Japan, die Europäische Union, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien und Mexiko.Nach dem Amtsantritt der Biden-Regierung in den USA wurde die Kooperation gegen Ransomware beim G7-Gipfel im Juni und dem NATO-Gipfel thematisiert. Es ist jedoch das erste Mal, dass eine Sitzung mit über 30 Teilnehmerstaaten zu diesem Thema anberaumt wird.Dahinter wird die Absicht der USA vermutet, Russland und China, von denen als Herkunftsländern von Ransomware-Angriffen häufig die Rede ist, unter Druck zu setzen. Für die USA zählt auch Nordkorea zu den Staaten, gegen die wegen Ransomware vorgegangen werden muss. Das US-Finanzministerium hatte bei der Aktualisierung der Warnung vor Ransomware im September zur Vorsicht vor Cyberangriffen aus Nordkorea gemahnt.