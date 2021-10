Botschafter: Quad beabsichtigt derzeit keine Erweiterung

Photo : YONHAP News

Quad, ein Bündnis zwischen den USA, Japan, Australien und Indien gegen China, hat laut einem südkoreanischen Diplomaten vorerst nicht die Absicht, sich zu erweitern.Entsprechendes sagte der südkoreanische Botschafter in den USA, Lee Soo-hyuck, am Mittwoch (Ortszeit) bei der parlamentarischen Überprüfung der Arbeit der Botschaft in Washington.Auf die Frage des Abgeordneten Park Jin, ob die USA Südkorea die Beteiligung an der Quad-Gruppe vorgeschlagen hätten, antwortete Lee, dass er nach dem Quad-Gipfel im September entsprechende Erläuterungen von den USA erhalten habe. Man habe bestätigt, dass Quad für eine Weile keine Aufnahme weiterer Mitglieder beabsichtige.Es sei nicht die offizielle Position der Quad, mehr als vier Länder zu umfassen, sagte der Botschafter.In den USA werden auch Stimmen laut, dass das Bündnis zu Quad Plus erweitert werden oder mit mehr Ländern und in mehr Bereichen kooperieren müsse. Als mögliche Kooperationspartner werden Südkorea, Vietnam und Neuseeland erwähnt.Südkorea hat bisher die Position vertreten, dass es kein Angebot für eine Beteiligung an Quad Plus erhalten habe.Der Abgeordnete Park wies darauf hin, dass Südkorea weder Quad noch dem neuen Sicherheitsbündnis AUKUS und der Geheimdienstallianz Five Eyes angehöre. Eine aktive Diplomatie werde verlangt, Südkorea sollte nötigenfalls dem Quad-Bündnis beitreten, sagte er.