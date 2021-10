Koreanische Unternehmen gründen Industrieverband für autonomes Fahren

Photo : YONHAP News

Ein ziviles Beratungsgremium für die Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Industrie des autonomen Fahrens ist ins Leben gerufen worden.Die Gründungsfeier von Korea Autonomous Industry Association fand am Mittwoch in Seoul on- und offline statt. Anwesend waren Vizeindustrieminister Park Jin-kyu, Vizeverkehrsminister Hwang Seong-kyu und Unternehmer aus relevanten Branchen des autonomen Fahrens.Der Verband ist eine gemeinnützige Organisation und wurde mit der gemeinsamen Gründungsgenehmigung des Industrieministeriums und des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr errichtet, die für das autonome Fahren zuständig sind.An der Organisation sind über 60 Unternehmen aus verschiedenen Bereichen wie Autos, Kommunikation, Informationstechnik und Plattformen beteiligt. Die Leitung übernahm Cho Sung-hwan, CEO von Hyundai Mobis. Der Vorstand besteht aus Vertretern von Unternehmen wie Hyundai Mobis, Kakao Mobility, KT, Mando Mobility Solutions und SoCar.