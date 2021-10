Sport Badminton-WM: Südkoreanische Frauen- und Männerteams ziehen ins Viertelfinale ein

Die südkoreanische Badminton-Nationalmannschaft der Frauen hat es bei der Mannschaftsweltmeisterschaft als Gruppenerster ins Viertelfinale geschafft.



Das südkoreanische Männerteam zog als Gruppenzweiter ins Viertelfinale ein.



Das Frauenteam siegte in seinem dritten Gruppenspiel am Mittwoch koreanischer Zeit in Aarhus in Dänemark mit 4:1-Sätzen über Taiwan. Damit verbuchte Südkorea einen weiteren Sieg, nachdem es bereits nach den Siegen in den ersten Spielen gegen Tahiti und Ägypten die Qualifikation für das Viertelfinale sicher hatte.



Später verlor das Männerteam sein drittes Gruppenspiel gegen Dänemark mit 1:4-Sätzen. Zuvor hatte Südkorea die Spiele gegen Deutschland und Frankreich gewonnen und sich den Einzug ins Viertelfinale gesichert.



Das südkoreanische Damenteam wird im Viertelfinalspiel am Donnerstag auf Dänemark treffen. Das Herrenteam bestreitet am Freitag sein Viertelfinalspiel, der Gegner steht noch nicht fest.



Bei der WM 2018 hatten Südkoreas Badmintonspielerinnen den dritten Platz belegt, ihre Kollegen hatten es bis ins Viertelfinale geschafft.