Regierung gibt morgen letzte Corona-Regeln vor Umstellung auf Leben mit Corona bekannt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat mit Stand 0 Uhr am Donnerstag 1.940 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Damit war die tägliche Fallzahl seit dem 7. Juli den 100. Tag in Folge vierstellig.Die Regierung wird am Freitag die letzten Anpassungen der Regeln der sozialen Distanzierung noch vor einer schrittweisen Rückkehr in die Normalität bekanntmachen.Wie verlautete, habe ein Regierungsausschuss zur Seucheneindämmung im Alltag am Mittwoch in Anwesenheit von Experten überprüft, größere Anreize für vollständig Geimpfte zu schaffen und die zulässige Personenzahl für private Zusammenkünfte zu erhöhen. Auch wird erwogen, die Öffnungszeiten der häufig frequentierten Einrichtungen zu verlängern.Es steht noch nicht fest, bis wann die Distanzierungsmaßnahmen gelten sollen. Die Regierung will bei einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz am Freitagvormittag die endgültige Entscheidung treffen.Mittlerweile sind 61,6 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Die Behörden gehen davon aus, dass der Zielwert von 70 Prozent in etwa zehn Tagen erreicht werden kann.