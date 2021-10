Schwimmer Hwang beim nationalen Sportfest zum besten Spieler gewählt

Photo : YONHAP News

Schwimmer und Nachwuchstalent Hwang Sun-woo wurde bei dem am Donnerstag zu Ende gegangenen nationalen Sportfest von der Presse mit 55 der 64 Stimmen zum besten Spieler gewählt.Der18-jährige Sportler gewann während des Turniers insgesamt 5 Wettkämpfe und stellte zudem einen neuen Landesrekord über 200 m Lagen der Männer auf, indem er über zwei Sekunden schneller als die von seinem Vorbild Park Tae-hwan 2014 aufgestellte Bestzeit ins Ziel schwomm.Das nationale Sportfest fand dieses Jahr zum 102. Mal und aufgrund der Pandemie nur in einem beschränkten Umfang statt. An den Veranstaltungen nahmen in Abwesenheit der Universitätsmannschaften und älteren Teams lediglich die Oberschüler teil.