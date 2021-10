Botschafterin bekräftigt bestmögliche Bemühungen um Schutz der Friedensstaue in Berlin

Photo : YONHAP News

Bei der parlamentarischen Überprüfung der Arbeit der südkoreanischen Botschaft in Berlin und des Generalkonsultats in Frankfurt ist die Kritik darüber geübt worden, gegen Japans Lobbyismus um die Entfernung der Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee in Berlin nur passiv vorzugehen.Bei der Überprüfung im Generalkonsulat am Donnerstag (Ortszeit) wies der Abgeordnete Yoo Ki-hong darauf hin, dass die japanische Botschaft gegenüber der Bundesregierung und dem Berliner Bezirk Mitte vielseitige Anstrengungen unternehme. Sie strenge sich auch an, dass keine Friedensstaue in Leipzig und Dresden errichtet werde. Jedoch seien Bemühungen der südkoreanischen Botschaft kaum sichtbar.Die Bezirksverordnetenversammlung von Mitte hatte im vergangenen Dezember eine Resolution für den dauerhaften Erhalt der Friedensstatue verabschiedet. Das Bezirksamt hatte jedoch Anfang September die Sondergenehmigung für den Erhalt der Statue nur um ein Jahr bis zum 28. September 2022 verlängert.Die Botschafterin Cho Hyun-ock betonte, dass die Vertretungen ihre bestmöglichen Bemühungen unternähmen. Die Friedensstatue in Berlin bedeute nicht, dass der Konflikt zwischen Südkorea und Japan nach Deutschland gebracht worden sei. Es handele sich darum, dass Bürgerorganisationen eine Frage nach universellen Menschenrechten aufwürfen.Die Botschaft teilte außerdem mit, dass es nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in ihrem Zuständigkeitsbereich acht Fälle gegeben habe, in denen Koreaner mit Verweis auf Covid-19 verspottet oder angegriffen worden seien.Polizeiliche Ermittlungen liefen, um festzustellen, ob es sich um Hasskriminalität handele, sagte Cho.