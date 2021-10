Südkorea meldet 1.684 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea liegt weiterhin über 1.000.Die Behörde für Krankheitskontrolle und –prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 1.684 Neuansteckungen bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der bislang erfassten Corona-Infizierten im Land beläuft sich auf 339.361.Rund 82 Prozent der lokal übertragenen Neuinfektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um acht auf 2.626.Laut der Impf-Taskforce sind mit Stand 0 Uhr am Freitag 62,5 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Die entsprechende Quote erreicht 72,7 Prozent bei den Einwohnern über 18 Jahre.Der Anteil der Erstgeimpften beträgt 78,4 Prozent der Bevölkerung und 91,1 Prozent bei den über 18-Jährigen.