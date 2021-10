Präsident Moon bekommt Auffrischungsimpfung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Freitag im National Medical Center in Seoul eine dritte Corona-Impfung erhalten.Die Auffrischungsimpfung sei wegen der für Ende Oktober vorgesehenen Auslandsreise erfolgt, teilte das Präsidialamt mit.In Südkorea werden seit 12. Oktober Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen, Ärzte, Krankenschwester und –pfleger sowie Bewohner und Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen angeboten, bei denen nach der zweiten Impfung sechs Monate vergangen sind. Im Falle einer geschwächten Immunität oder einer bevorstehenden Ausreise kann man noch vor dem Ablauf der Sechs-Monats-Frist eine Booster-Impfung bekommen.Präsident Moon hatte am 23. März seine erste Impfung und am 30. April die zweite Impfung jeweils mit dem AstraZeneca-Vakzin erhalten.Bei Auffrischungsimpfungen wird lediglich der Pfizer-Impfstoff verabreicht.