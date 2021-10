Haftantrag gegen Großaktionär in Korruptionsskandal um Entwicklungsprojekt in Seongnam abgelehnt

Photo : YONHAP News

Der Haftantrag gegen eine Schlüsselfigur im Korruptionsskandal um das Entwicklungsprojekt in Daejang-dong in Seongnam ist abgelehnt worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral wies am Vorabend den Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen Kim Man-bae, Großaktionär der Firma Hwacheon Daeyu, zurück.Es könne kaum davon ausgegangen werden, dass die Notwendigkeit einer Inhaftierung ausreichend begründet worden sei, sagte der zuständige Richter.Die Staatsanwaltschaft hatte am 11. Oktober Kim befragt und am folgenden Tag einen Haftbefehl beantragt. Der Vorwurf lautet Bestechung, Unterschlagung und Untreue.Kim wird vorgeworfen, Yoo Dong-kyu, ehemaligem Manager des städtischen Entwicklungsunternehmens Seongnam Development Corporation, Bestechungsgeld in Höhe von 500 Millionen Won gegeben zu haben. Yoo wurde bereits wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit verhaftet.Kim steht auch im Verdacht der Bestechung in Bezug auf fünf Milliarden Won, die Hwacheon Daeyu dem Sohn des Abgeordneten Kwak Sang-do als „Abschiedsgeld“ gezahlt hatte, als er nach seiner mehrjährigen Beschäftigung die Firma verlassen hatte.