Distanzierungsstufen um 2 Wochen verlängert, gelockerte Beschränkungen für private Zusammenkünfte

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die aktuellen Regeln der sozialen Distanzierung um zwei Wochen verlängert. Die Beschränkungen für private Zusammenkünfte wurden allerdings gelockert.Seoul, Incheon und die Provinz Gyeonggi werden bis zum 31. Oktober weiter unter Stufe 4, der höchsten Stufe für die soziale Distanzierung, bleiben, die Gebiete außerhalb der Hauptstadtregion unter Stufe 3.Die Entscheidung gab Ministerpräsident Kim Boo-kyum bei einer Covid-19-Sitzung in Seoul am Freitag bekannt.In den unter Stufe 4 stehenden Gebieten dürfen sich ab Montag bis zu acht Personen einschließlich vier vollständig Geimpfter treffen, unabhängig davon, ob es vor oder nach 18 Uhr ist.In den unter Stufe 3 stehenden Gebieten dürfen bis zu zehn Personen zu einem privaten Treffen zusammenkommen. Nach den vorangegangenen Lockerungen für Restaurants und Cafés gelten ab nächster Woche die gleichen Maßnahmen für alle Multizweckeinrichungen.Nach dem Regierungsbeschluss dürfen zusätzlich Lernräume und Lerncafés in den Gebieten, in denen Stufe 4 gilt, bis 24 Uhr geöffnet sein. Damit wolle man Rücksicht auf die Schüler nehmen, die sich auf die landesweite Hochschul-Aufnahmeprüfung im November vorbereiten.