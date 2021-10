Nuklearunterhändler Südkoreas, Japans und der USA treffen sich nächste Woche in Washington

Photo : Getty Images Bank

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für Atomgespräche mit Nordkorea kommen nächste Woche in Washington zusammen, um über Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Dialogs mit Pjöngjang zu sprechen.Das Außenministerium in Seoul teilte am Freitag mit, dass Noh Kyu-duk, Sonderbeauftragter für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, von Samstag bis Dienstag für Diskussionen über die nordkoreanische Nuklearproblematik und Nordkorea-Fragen nach Washington reisen werde.Noh hatte am Donnerstag in Moskau mit dem russischen Nuklearunterhändler ein Gespräch geführt. Sobald sein Besuchsprogramm in Moskau abgeschlossen ist, wird Noh in die USA aufbrechen.Während seines Aufenthalts in den USA wird Noh mit dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim, und dem Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium, Takehiro Funakoshi, zu bi- und trilateralen Gesprächen zusammenkommen.Die drei Nuklearunterhändler hatten sich zuletzt am 14. September getroffen. Am 30. September, kurz nach dem Start einer Hyperschallrakete durch Nordkorea, hatten sie ein Telefongespräch geführt.Das Außenministerium äußerte die Erwartung, dass anlässlich des USA-Besuchs des Nuklearunterhändlers eingehende Diskussionen über Kooperationsmöglichkeiten zwischen den drei Ländern erfolgen würden, damit wesentliche Fortschritte für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens erzielt würden.