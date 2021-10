Disney+ startet am 12. November in Korea

Photo : YONHAP News

Disney+, der OTT-Dienst von Disney, wird am 12. November in Südkorea starten.Walt Disney Company Korea präsentierte bei einer online abgehaltenen Medienveranstaltung am Donnerstag neue Shows der asiatisch-pazifischen Region, darunter in Südkorea produzierte Inhalte.Disney+ startete im Jahr 2019 und verfügt derzeit über 116 Millionen Abonnenten in 61 Ländern.In Südkorea wird der Tarif bei 9.900 Won im Monat oder 99.000 Won im Jahr liegen. Der Streaming-Dienst wird per mobile Geräte und IPTV verfügbar sein.Disney+ teilte mit, dass ein großer Teil der 20 neuen Produktionen im Asien-Pazifik aus Südkorea stamme. Die Firma werde durch die Kooperation mit Produktionsfirmen Investitionen in koreanische Inhalte steigern.