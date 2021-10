Finanzminister übermittelt der US-Seite Besorgnis über Forderung nach Halbleiterinformationen

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat seiner US-Amtskollegin Janet Yellen die Besorgnis koreanischer Halbleiterhersteller über Washingtons Forderung nach Firmendaten übermittelt.Hong kam am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit Yellen zu einem bilateralen Gespräch zusammen. Beide Minister erörterten wichtige Angelegenheiten wie Störungen in den globalen Lieferketten.Die US-Regierung hatte bei einer Videositzung mit Unternehmen der globalen Halbleiterbranche, darunter Samsung Electronics, gefordert, binnen 45 Tagen Informationen zu Lieferketten, darunter Lagerbestand, Bestellungen und Absätze, zur Verfügung zu stellen. Das schürte Bedenken in der Branche über mögliche Lecks interner Informationen.Hong schlug Yellen vor, über den durch den letzten Gipfel zwischen Südkorea und den USA aufgebauten Kooperationskanal für globale Lieferketten eng zusammenzuarbeiten.