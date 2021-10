Für Sonntag erste Kältewarnung in diesem Herbst erwartet

Photo : YONHAP News

In den meisten binnenländischen Regionen Südkoreas wird voraussichtlich am Sonntag die erste Warnung vor einer Kältewelle in diesem Herbst ausgegeben werden.Der Wetterdienst teilte mit, dass die Temperaturen ab Samstagnachmittag sinken würden. Am Sonntagmorgen werde das Quecksilber um zehn bis 15 Grad verglichen mit dem Vortrag nach unten rutschen. An der Westküste des Landes und auf der Insel Jeju werde mit Starkwind gerechnet.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit will Sicherheitsvorkehrungen treffen, um Personen- und Sachschäden infolge der Kältewelle begrenzen zu können.