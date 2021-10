Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Freitag den dritten Tag in Folge im Plus geschlossen.Der Hauptindex Kospi legte um 0,88 Prozent auf 3.015,06 Zähler zu.Damit konnte erstmals die 3.000er-Marke wieder übertroffen werden, nachdem der Kospi am 5. Oktober unter der Schwelle geschlossen hatte.Der Technologieindex Kosdaq gewann 0,72 Prozent auf 990,54 Zähler.