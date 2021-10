Geheimdienstchefs Südkoreas, Japans und der USA planen offenbar Treffen in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Geheimdienstchefs Südkoreas, Japans und der USA wollen offenbar diese Woche in Seoul zu Gesprächen zusammenkommen.Wie aus südkoreanischen Regierungskreisen zu erfahren war, wolle sich Südkoreas Geheimdienstchef Park Jie-won mit seinem japanischen Kollegen Hiroaki Takizawa und der US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines Anfang dieser Woche beratschlagen.Es wäre das erste Treffen der obersten Geheimdienstler seit der Zusammenkunft in Tokio im Mai.Es wird erwartet, dass sie über ihre Einschätzungen zu Nordkoreas jüngsten Raketenstarts sprechen wollen. Auch andere Themen in Bezug auf Nordkorea könnten auf der Agenda stehen.Haines traf am Sonntag in Seoul ein und besucht am Montag zunächst den Stützpunkt Yongsan in der Stadtmitte.