Weitere Ingewahrsamnahme im Skandal um Landentwicklung in Seongnam

Photo : YONHAP News

Im Skandal um ein Landentwicklungsprojekt in der Stadt Seongnam hat es eine weitere Ingewahrsamnahme gegeben.Am Montagmorgen wurde der Rechtsanwalt Nam Wook nach seiner Rückkehr aus den USA am Flughafen Incheon in Gewahrsam genommen und der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral überstellt.Er war Mitte September in die USA abgeflogen, bevor die Ermittlungen in Gang kamen.Der Jurist gilt als eine von vier Schlüsselfiguren in dem Skandal. Weitere Beschuldigte sind Kim Man-bae, größter Anteilseigner der Vermögensverwaltungsfirma Hwacheon Daeyu Asset Management, an die Bestechungsgeld geflossen sein soll, und der frühere Geschäftsführer des für das Projekt verantwortlichen öffentlichen Unternehmens Seongnam Development Corporation, Yoo Dong-gyu.Nam soll mit seiner Firma im Zuge des Entwicklungs- und Bauprojekts mit einem Investitionseinsatz von etwa 87,21 Millionen Won oder 74.000 Dollar etwa 100,7 Milliarden Won Gewinn oder 85 Millionen Dollar Gewinn erzielt haben.Die Staatsanwälte wollen nach Nams Befragung Haftbefehl beantragen. In einem Medieninterview hatte der Anwalt jegliche Beteiligung an Verstößen abgestritten und Kim und Yoo die Schuld gegeben.