Abstandsregeln bis Ende Oktober mit Ausnahme leichter Lockerungen in Kraft

Photo : YONHAP News

In Südkorea haben ab dem heutigen Montag die zuletzt geltenden Abstandsregeln für weitere zwei Wochen Bestand. Jedoch gibt es bereits erste Lockerungen.Im November soll nach den Plänen der Regierung mit der stufenweisen Rückkehr in die Normalität begonnen werden.Laut Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol seien die nächsten zwei Wochen die letzte wichtige Etappe vor dem ersten Schritt in den normalen Alltag.Seoul, Incheon und die Provinz Gyeonggi bleiben weiter unter Stufe 4, der höchsten Distanzierungsstufe, die Gebiete außerhalb der Hauptstadtregion unter Stufe 3. Wer vollständig geimpft ist, kann jedoch schon jetzt von Lockerungen profitieren.In den unter Stufe 4 stehenden Gebieten dürfen sich bis zu acht Personen treffen, wenn mindestens vier Teilnehmer über den vollen Impfschutz verfügen. In Gebieten, die unter Stufe 3 fallen, sind Gruppen von bis zu zehn Personen mit sechs vollständig Geimpften erlaubt.Häufig frequentierte Einrichtungen dürfen wieder länger geöffnet haben. In der Hauptstadtregion dürfen Lernräume und Lerncafés bis 24 Uhr geöffnet bleiben. In den anderen Gebieten dürfen auch Restaurants und Cafés bis Mitternacht öffnen.Zu Hochzeiten können sich bis zu 250 Personen einschließlich 201 vollständig Geimpfter versammeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob Essen angeboten wird oder nicht.Die Kindertagesstätten in Seoul dürfen heute wieder öffnen. Die zuletzt bestehende Anordnung zur Einstellung deren Betriebs wurde aufgehoben.Die Regierung will ab dem 1. November den schrittweisen Übergang in die Normalität einleiten. Voraussetzung ist, dass es bei den Impfungen weiterhin reibungslos vorangeht und die Infektionszahlen, die Zahl der Patienten in kritischem Zustand und mit schwerem Krankheitsverlauf sowie die Letalitätsrate unter Kontrolle sind.