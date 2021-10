1.050 Corona-Neuinfektionen in Südkorea – tiefster Stand seit Anfang Juli

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 1.050 Neuansteckungen bestätigt worden seien, davon 1.030 lokal übertragene und 20 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bislang erfassten Infizierten stieg auf 343.445.Die tägliche Fallzahl sank damit auf den tiefsten Stand seit dem 7. Juli, als 1.211 neue Fälle gemeldet worden waren.Gegenüber dem Vortag schrumpfte die Zahl der Neuinfektionen um 370. Verglichen mit einer Woche zuvor wurden 247 weniger Fälle gemeldet.77 Prozent der lokal übertragenen Neuinfektionen wurden in der Hauptstadtregion erfasst. Die Provinz Gyeonggi meldete 358 Fälle, Seoul 352 und Incheon 84.In Daegu wurden 41 Ansteckungsfälle bestätigt, in Busan 35 und in der Provinz Süd-Chungcheong 33.