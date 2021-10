Sport Son Heung-min erzielt viertes Saisontor

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat in der englischen Premier League seinen vierten Saisontreffer erzielt.



Der koreanische Stürmer traf im Auswärtsspiel gegen New Castle am Sonntag in der ersten Halbzeit zur 3:1-Führung seines Klubs.



Tottenham siegte am Ende mit 3:2 und rückte mit zwei Siegen in Folge auf Platz fünf vor.



Hwang Ui-jo von Girondins Bordeaux erzielte in der französischen ersten Liga ebenfalls sein viertes Saisontor. Im Heimspiel gegen FC Nantes am Sonntag traf Hwang in der 62. Minute.



Jeong Woo-yeong vom SC Freiburg feierte in der Bundesliga sein drittes Saisontor. Im Heimspiel gegen RB Leipzig im Europa-Park-Stadion am Samstag glich er in der 64. Minute zum 1:1-Endstand aus.