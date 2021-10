Präsident Moon macht neue ausländische Botschafter auf koreanische Kultur aufmerksam

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Freitag an seinem Amtssitz von den neuen Botschaftern aus sieben Ländern ihre Beglaubigungsschreiben überreicht bekommen.Sie sind Ali Mohammed Magashi aus Nigeria, Sami M. Alsadhan aus Saudi-Arabien, Charis Obetsebi-Lamptey Zwennes aus Ghana, Maria Theresa B. Dizon-de Vega aus den Philippinen, Sten Schwede aus Estland, Daniel Wolvén aus Schweden und Jaime José López Badía aus El Salvador.Der Staatschef wies dabei auf die Bemerkung des führenden koreanischen Unabhängigkeitsaktivisten und Politikers, Kim Gu, hin, dass er sich für das Land eine hohe Kulturkraft mehr wünsche als Reichtum. Moon sagte, dass die Netflix-Serie „Squid Game“ in letzter Zeit weltweit beliebt sei.Er hoffe, dass die Botschafter während ihrer Amtszeit in Südkorea neben der schönen Natur des Landes auch die koreanische Kultur und Warmherzigkeit der Koreaner häufig erleben würden, hieß es.Moon betonte seinen Willen, für die Verwirklichung der vollständigen Denuklearisierung und eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel weiterhin Bemühungen zu unternehmen. Er bat dann die Diplomaten um aktive Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel.