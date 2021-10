Bloomberg: „Squid Game“ laut Netflix fast 900 Millionen Dollar wert

Photo : YONHAP News

Die erfolgreiche Netflix-Serie „Squid Game“ ist nach Schätzungen des Unternehmens 891,1 Millionen Dollar wert.Laut einem Bericht von Bloomberg am Samstag (Ortszeit) geht der entsprechende „Impact value“ aus internen Dokumenten von Netflix hervor, die der Nachrichtenagentur vorliegen.Die Gesamtzeit, die Zuschauer in der Welt mit dem Anschauen von „Squid Game“ verbrachten, beträgt 1,4 Milliarden Stunden. Das entspricht 159.817 Jahren.Für die Produktion der neunteiligen Serie wurden 21,4 Millionen Dollar eingesetzt, 2,38 Millionen Dollar pro Folge. Die Summe ist verglichen mit anderen Netflix-Erfolgsserien wie „Stranger Things“ und „The Crown“ mit jeweils acht Millionen und zehn Millionen Dollar Budget pro Folge eher niedrig.„Squid Game“ habe mit geringen Produktionskosten einen Wert von 891 Millionen Dollar erzeugt und damit das 41,7-Fache bei der Effizienz erzielt, so Bloomberg.