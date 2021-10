Südkorea entscheidet möglicherweise Ende Oktober über CPTPP-Beitritt

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird möglicherweise bereits Ende Oktober über den Beitritt Südkoreas zum umfassenden und progressiven Abkommen für transpazifische Partnerschaft (CPTPP), einem multilateralen Freihandelsabkommen, entscheiden.Das sagte Finanzminister Hong Nam-ki beim Treffen mit einer Gruppe koreanischer Reporter am Donnerstag (Ortszeit) in Washington, die zur Berichterstattung über das G20-Finanzministertreffen nach Washington reiste.CPTPP ist ein Abkommen zwischen elf Ländern, darunter Japan, Australien und Mexiko, und trat im Dezember 2018 in Kraft, nachdem die USA 2017 aus der von ihnen initiierten Transpazifischen Partnerschaft (TPP) ausgetreten waren.Der Beitritt zum CPTPP mache einige einheimische institutionelle Verbesserungen unerlässlich. In den letzten zwei Jahren seien nach Überprüfungen zwischen den Ministerien Verbesserungen so weit wie möglich vorgenommen worden, sagte der Vize-Ministerpräsident.Er sei als Finanzminister der Ansicht, dass Südkorea den Beitritt beantragen müsste. Jedoch seien Koordinierungen mit dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie, dem Landwirtschaftsministerium, dem Außenministerium sowie dem Nationalen Sicherheitsrat erforderlich, hieß es weiter.Die Regierung könne seiner Meinung nach nicht umhin, bei der Ministersitzung zur Außenwirtschaft um den 25. Oktober herum die Entscheidung zu treffen, fügte Hong hinzu.