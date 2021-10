Präsident Moon fordert schnelle Planung von Auffrischungsimpfungen für Janssen-Geimpfte

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat angeordnet, Pläne für Booster-Impfungen für die mit dem Janssen-Vakzin Geimpften zügig zu erstellen.Die entsprechende Anweisung habe der Präsident bei einer Stabssitzung am Montagvormittag erteilt, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Park Kyung-mee mit.Anlass ist ein Studienergebnis, nach dem die Wirksamkeit des Einmal-Impfstoffs verglichen mit den Impfstoffen von Pfizer und Moderna schneller nachlasse.Laut einer am 14. Oktober auf der Webseite medRxiv veröffentlichten Studie ist die Wirksamkeit des Janssen-Impfstoffs von 88 Prozent nach der Impfung im März auf drei Prozent im August gefallen. Dabei wurden 620.000 Veteranen in den USA untersucht, die mit dem Janssen-Vakzin geimpft wurden.In Südkorea begannen im Juni die Impfungen mit dem Janssen-Mittel für Reservisten und Beschäftigte auf den Gebieten Verteidigung und Auswärtiges im Alter von 30 bis 59 Jahren. Bisher bekamen 1,46 Millionen Personen diesen Impfstoff verabreicht.