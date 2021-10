Gewinnmitnahmen belastet Kospi-Börse in Seoul

Photo : YONHAP News

Anleger an der koreanischen Börse haben am Montag Gewinne mitgenommen.Der Leitindex Kospi verlor daher 0,28 Prozent auf 3.006,68 Zähler, nachdem er zuvor drei Handelstage in Folge zulegen konnte.Faktoren, die für Schwankungen am Markt gesorgt hätten, darunter die Rohstoffpreise und Zinssorgen, schienen weniger wirksam zu sein, wurde Lee Jin-woo von Meritz Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Auch die Verkäufe von Chipaktien durch Ausländer hätten nachgelassen und der Won-Dollar-Wechselkurs scheine sich zu stabilisieren, wurde der Experte weiter zitiert.