US-Außenminister Blinken spricht mit IAEO-Chef über Iran und Nordkorea

US-Außenminister Antony Blinken hat den Chef der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO), Rafael Grossi, am Montag in Washington zu einem Gespräch getroffen.Das habe die internationale Atomaufsichtsbehörde laut der Nachrichtenagentur Yonhap im Anschluss an das Treffen berichtet.Die USA würden die Arbeit der IAEO nach Kräften unterstützen. Diese sei für den Frieden und die Stabilität in der Welt wichtig. Die Organisation spiele eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der iranischen Nuklearaktivitäten und für die friedliche Nutzung der Kernenergie, habe Blinken gesagt.Es gebe eine breite Themenpalette zu besprechen, die politische Fragen wie Iran oder die Situation in Nordkorea umfasse, wurde Grossi zitiert.Der IAEO-Chef hatte sich im letzten Monat über Anzeichen für Aktivitäten im nordkoreanischen Yonbyon besorgt geäußert. Seine Behörde schrieb jüngst in einem Bericht, dass Nordkorea im dortigen Atomkomplex offenbar Anfang Juli wieder mit der Produktion von Plutonium begonnen habe.