Sondergesandter: USA wollen mit Südkorea weiter über Kriegsende-Erklärung diskutieren

Photo : YONHAP News

Die USA wollen laut einem Diplomaten weiter mit Südkorea darüber diskutieren, offiziell den Krieg auf der koreanischen Halbinsel für beendet zu erklären.Die Position teilte Sung Kim, US-Sondergesandter für Nordkorea und Nuklearunterhändler, im Anschluss an ein Gespräch mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Noh Kyu-duk am Montag (Ortszeit) in Washington vor Reportern mit.Noh und er hätten den Vorschlag über eine Kriegsende-Erklärung besprochen. Er freue sich darauf, später in dieser Woche in Seoul Diskussionen über diese Angelegenheit und andere Fragen von gegenseitigem Interesse fortzusetzen, hieß es.Man habe die Zusage bekräftigt, für die vollständige Denuklearisierung und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel mit Südkorea und Japan eng zusammenzuarbeiten. Um auf dem Weg zu diesem Ziel greifbare Fortschritte zu erzielen, würden die USA eine Diplomatie mit Nordkorea anstreben. Für die Wiederaufnahme des Dialogs streckten die USA Nordkorea weiterhin ihre Hand aus, sagte Sung.Die Absicht der USA bleibe die gleiche. Die USA hätten keine feindselige Absicht gegenüber Nordkorea. Sie seien offen für ein Treffen ohne Vorbedingungen, betonte er.Kim forderte auch die Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea, die Verteidigung der Menschenrechte der Nordkoreaner und eine zügige Lösung der Frage der nach Nordkorea entführten Japaner.Er bekräftigte zudem die Position der USA, humanitäre Hilfe für Nordkorea zu unterstützen. Man sei bereit zur Kooperation mit Nordkorea, um auf besorgniserregende humanitäre Bereiche zu reagieren.