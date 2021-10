Internationales Südkoreas Sicherheitsberater trifft US-Geheimdienstkoordinatorin zu Gespräch

Südkoreas Sicherheitsberater Suh Hoon hat die US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines in Seoul zu einem Gespräch getroffen.



Beide hätten am Montag bei einem Mittagessen über Nordkorea gesprochen, teilte ein Beamter des südkoreanischen Präsidialamtes mit.



Sie hätten ausführlich über die Situation auf der koreanischen Halbinsel und Wege zur Entwicklung des bilateralen Bündnisses gesprochen.



Dabei seien offenbar die jüngsten nordkoreanischen Raketenstarts und Pjöngjangs Forderung nach einer Aufgabe der als feindselig empfundenen Politik erörtert worden.



Haines sollte am Montag auch mit ihrem südkoreanischen Kollegen Park Jie-won und dem japanischen Geheimdienstchef Hiroaki Takizawa zu einem gemeinsamen Gespräch zusammenkommen.



Bislang ist unklar, ob das Treffen wie geplant stattfinden konnte. Es gibt Berichte, nach denen Park zunächst jeweils mit Haines und Takizawa diskutierte und das Dreiertreffen erst am heutigen Dienstag stattfinden werde.