Seoul ADEX heute eröffnet

Die Seouler Internationale Ausstellung für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Seoul ADEX, ist am heutigen Dienstag eröffnet worden.Die Ausstellung findet bis Samstag auf dem Militärflugplatz Seoul in Seongnam statt. 440 Unternehmen aus 28 Ländern stellen hochmoderne Luft- und Bodenwaffen sowie Technologien vor.Die Ausstellung findet dieses Jahr im bisher größten Umfang statt.Während der Ausstellung wird der erste F-35A-Kampfjet der südkoreanischen Luftwaffe erstmals seit dessen Einfuhr vor drei Jahren und sieben Monaten der Öffentlichkeit gezeigt.Zur Teilnahme an der Seoul ADEX werden über 300 Vertreter aus 45 Ländern, darunter Verteidigungsminister, Stabschefs, Behördenleiter und Generäle, nach Südkorea kommen. Es wird erwartet, dass auch Diskussionen über militärische und diplomatische Kooperationsmöglichkeiten geführt werden.Von Dienstag bis Freitag ist die Ausstellung hauptsächlich für Beschäftigte auf den betreffenden Gebieten wie Industrie und Militär zugänglich. Die Öffentlichkeit kann die Ausstellung am Samstag besuchen.Nur wer vor zwei Wochen oder früher vollständig gegen Covid-19 geimpft wurde oder einen negativen PCR-Test vorzeigen kann, darf die Ausstellung besuchen.