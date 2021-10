Politik Vereinigungsminister verteidigt Streben nach Kriegsende-Erklärung

Vereinigungsminister Lee In-young hat vor dem Parlament die Bemühungen der Regierung verteidigt, den Koreakrieg offiziell für beendet zu erklären.



Eine solche Erklärung werde die Denuklearisierung fördern und ein Türöffner für Verhandlungen über die nordkoreanische Nuklearproblematik sein. Es werde keine Kriegsende-Erklärung angestrebt, während gleichzeitig die nordkoreanische Atomfrage unberührt bleibe und geduldet werde, sagte Lee am Montag bei der parlamentarischen Überprüfung der Arbeit seines Ministeriums. Mit diesen Worten reagierte er auf Kritik von Oppositionsabgeordneten.



Der Minister konterte die Meinung, dass die Moon Jae-in-Regierung kurz vor dem Ablauf der Amtszeit um jeden Preis eine Kriegsende-Erklärung anstrebe.



Die Regierung habe in der Angelegenheit keineswegs eilig improvisiert. Für die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen gebe es keinen bestimmten Zeitpunkt. Es sei falsch zu behaupten, dass man sich in der Endphase der Präsidentschaft zurückhalten müsse, sagte Lee.



Er betonte die Notwendigkeit, für innerkoreanische Gespräche und die Kooperation Standards und Grundlagen zu schaffen, mit denen sowohl Süd- als auch Nordkorea einverstanden sein könnten.



Hinsichtlich der jüngsten Botschaften Nordkoreas vermutete Lee, dass Nordkorea stärker zum Dialog bereit sei. Es würden auch abstrakte Ausdrücke verwendet, während das Land früher sehr deutlich den Stopp von Militärübungen oder den Verzicht auf die Verstärkung mit strategischen Waffen verlangt habe, hieß es.