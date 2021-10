Geheimdienstchefs Südkoreas, der USA und Japans wollen heute in Seoul zusammenkommen

Photo : YONHAP News

Die Geheimdienstchefs Südkoreas, der USA und Japans kommen heute in Seoul zu einem Treffen zusammen.Das teilte eine Quelle aus Regierungskreisen in Südkorea mit.Demnach würden Geheimdienstchef Park Jie-won, sei japanischer Kollege Hiroaki Takizawa und die US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines am Morgen zu einem Treffen hinter verschlossenen Türen zusammenkommen.Zentrale Themen des Gesprächs sind offenbar Nordkoreas Raketenstarts und der Vorschlag des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, den Koreakrieg auch formal zu beenden.Haines war am Sonntag in Südkorea eingetroffen, der japanische Geheimdienstchef Hakizawa am Montag. Park hatte am Montag zunächst getrennt mit den beiden diskutiert.Die US-Geheimdienstkoordinatorin hatte sich am Montag auch mit dem nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon über Nordkorea ausgetauscht.Zuletzt hatten sich die drei Geheimdienstchefs im Mai in Tokio getroffen.