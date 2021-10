Benzinpreis in Seoul klettert über 1.800 Won pro Liter

Photo : YONHAP News

Der Benzinpreis in Seoul ist erstmals seit sieben Jahren wieder über die Marke von 1.800 Won (1,52 Dollar) pro Liter geklettert.Laut Opinet, einer Informationswebseite des öffentlichen Ölunternehmens KNOC, kletterte der durchschnittliche Benzinpreis in Seoul am Montag um 4,4 Won gegenüber dem Vortag auf 1.801 Won pro Liter.Der durchschnittliche Benzinpreis im Land stieg um 37 Won verglichen mit dem Durchschnitt in der Vorwoche auf 1.724,7 Won.Der Benzinpreis in Südkorea hatte zwischen 1.800 und 1.900 Won pro Liter geschwankt, bevor er in der zweiten Oktoberwoche 2017 in den Bereich von 1.700 Won fiel.In letzter Zeit ist die weltweite Erdölnachfrage dank der zugenommenen Impfungen gegen Covid-19 rapide gestiegen. Eine Angebotsknappheit infolge der ausbleibenden Erhöhung der Fördermengen in den erdölfördernden Ländern und Störungen in einigen Ölproduktionsanlagen ließen den Erdölpreis steigen.Die Dollar-Aufwertung beschleunigt den Anstieg des Ölpreises zusätzlich. Weil wegen der sinkenden Temperaturen nun wieder vermehrt geheizt wird, werden zusätzliche Belastungen für die Verbraucher befürchtet.