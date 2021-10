Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte ballistische Rakete ins Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte eine ballistische Rakete ins Ostmeer gefeuert.Die Rakete sei am Dienstagmorgen in der Hafenstadt Sinpo abgefeuert worden, meldete der Vereinigte Generalstab (JCS).Es wäre der siebte Start eines Projektils durch Nordkorea in diesem Jahr.Die Streitkräfte Südkoreas und der USA ermittelten zurzeit Details zu dem Abschuss, darunter die Höhe und Reichweite der Rakete.Nahe Sinpo befinden sich eine Schiffswerft und der U-Boot-Stützpunkt Mayangdo. Experten gehen daher davon aus, dass es sich um eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete (SLBM) handeln könnte.Laut Beobachtern sei der Test vermutlich im Rahmen von Nordkoreas Anstrengungen erfolgt, neue Waffen zu testen. Pjöngjang habe seine Testaktivitäten verstärkt, seit beim achten Kongress der herrschenden Arbeiterpartei im Januar ein Fünfjahresplan für die Verstärkung der Verteidigungskapazitäten verkündet worden sei.Allein im letzten Monat hatte Nordkorea vier Raketentests unternommen. Dabei wurden auch ein Langstrecken-Marschflugkörper, eine Hyperschall-Rakete und eine Flugabwehrrakete erprobt.