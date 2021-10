K-Pop World Festival in Changwon erfolgreich stattgefunden

Photo : YONHAP News

Das K-Pop World Festival in Changwon hat jüngst online erfolgreich stattgefunden.Die Online-Liveübertragung sei bei den Zuschauern gut angekommen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.Das K-Pop World Festival ist ein Hallyu-Kulturfestival, das vom Außenministerium, dem Koreanischen Kultur- und Informationsdienst des Kulturministeriums und KBS gemeinsam veranstaltet und von der Stadt Changwon gesponsert wird. Das Fest ist ein Gesangs- und Performance-Wettbewerb von K-Pop-Fans aus aller Welt und feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen.Beim diesjährigen Festival traten K-Pop-Stars wie Monsta X, The Boys, Oh My Girl und Aespa auf.Das Festival wird am 3. November ab 22:40 Uhr im KBS 2 TV ausgestrahlt. Am 6. November ist die Ausstrahlung über KBS World in 120 Ländern geplant.