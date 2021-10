Palast Gyeongbok ab Donnerstag auch abends zugänglich

Photo : YONHAP News

Der Palast Gyeongbok in Seoul ist ab Donnerstag auch abends zugänglich.Das Zentrum für Königspaläste und Grabstätten der Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass das nächtliche Besichtigungsprogramm im zweiten Halbjahr vom 21. Oktober bis zum 29. November stattfinde.Während dieses Zeitraums wird der größte Palast aus der Joseon-Dynastie außer am Dienstag jeden Abend von 19 bis 21.30 Uhr öffnen.Eintrittskarten sind auf der Webseite ticket.11st.co.kr erhältlich. Über 65-Jährige und ausländische Staatsbürger können eine Eintrittskarte am Schalter kaufen.Einige Personengruppen, darunter anerkannte verdienstvolle Menschen sowie ihre Ehepartnerin oder der -partner, Menschen mit schwerer Behinderung und je eine Begleitperson, Menschen mit leichter Behinderung und Kinder im Alter von bis sechs Jahren, haben jederzeit freien Eintritt. Wer die traditionelle koreanische Tracht trägt, hat ebenfalls freien Eintritt.