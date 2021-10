Toss schafft Pauschallohnsystem ab und führt 4,5-Tage-Woche ein

Photo : YONHAP News

Toss will das Pauschallohnsystem abschaffen und eine 4,5-Tage-Woche einführen.Das kündigte der koreanische FinTech-Startup am Dienstag an.Die Firma will statt des aktuellen Pauschallohnsystems nächstes Jahr ein nicht auf Pauschallöhnen basierendes System einführen. Demnach werden für die Arbeitsstunden, die über die gesetzliche 40-Stunden-Woche hinausgehen, gesonderte Zulagen gezahlt.Toss will zudem de facto eine 4,5-Tage-Woche einführen. Ein früher Feierabend am Freitag wird nach einer viermonatigen Pilotphase im November offiziell eingeführt.Zudem will die Firma reguläre Winterferien einführen, damit die gesamte Belegschaft um Weihnachten zehn Tage lang arbeitsfrei hat.Seit einigen Jahren schaffen immer mehr Firmen in der IT-Branche das Pauschallohnsystem ab, das als Ursache für viele unbezahlte Überstunden am Abend gilt.