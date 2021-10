Südkorea will alle Kohlekraftwerke bis 2050 schließen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat zwei Szenarien für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 festgelegt.In beiden Szenarien lautet das Ziel, die Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050 zu erreichen. Damit wurde vom bisherigen Ziel, die Emissionen auf maximal 25,4 Millionen Tonnen zu reduzieren, ein Schritt nach vorne gemacht.Präsident Mon Jae-in sagte, dass die Reaktion der internationalen Gemeinschaft sehr dringend geworden sei. Nach dem Abschluss des Übereinkommens von Paris im Jahr 2015 hätten 134 Länder erklärt oder unterstützt, klimaneutral zu werden. Die meisten Länder hätten ihr Treibhausgasreduktionsziel deutlich erhöht.Südkorea will bis 2050 alle Kohlekraftwerke schließen. Die Option A sieht den Ausstieg aus der Stromeerzeugung sowohl mit Kohle als auch mit Flüssigerdgas vor, während nach der Option B die Vestromung von Flüssigerdgas fortgesetzt wird.Die Industrie soll kohlenstoffarme Technologien einführen und ihre Kohlenstoffemissionen um 80 Prozent gegenüber dem Niveau im Jahr 2018 reduzieren. Im Transportbereich sollen mindestens 85 Prozent der Fahrzeuge durch Elektro- und Wasserstoffautos ersetzt werden.Die Regierung beschloss, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber 2018 zu verringern. Der neue Zielwert ist 13,7 Prozentpunkte höher als das bisherige Ziel von 26,3 Prozent und bedeutet, dass die Emissionen jedes Jahr um 4,17 Prozent reduziert werden müssen.Auch sollen durch die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien um fast das Fünffache die Emissionen in der Stromerzeugung um bis zu 44 Prozent in der Stromerzeugung und um 14,5 Prozent im Industriebereich verringert werden.Yun Sun-jin, Chefin des präsidialen Komitees für Klimaneutralität, teilte mit, dass das Gremium Umsetzungspläne noch detaillierter aufstellen und jedes Jahr gründlich überprüfen wolle, ob die Pläne reibungslos durchgeführt würden.Die Regierung will die neuen Pläne bei der Kabinettssitzung in der kommenden Woche endgültig verabschieden und bei der UN-Klimakonferenz im November in Großbritannien offiziell verkünden.