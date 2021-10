Nationaler Sicherheitsrat bedauert Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt in Seoul hat am Dienstagvormittag eine Dringlichkeitssitzung des ständigen Ausschusses des Nationalen Sicherheitsrats einberufen, um Maßnahmen zu Nordkoreas erneutem Raketenstart zu diskutieren.Die Sitzung fand von 11.30 bis 12.40 Uhr statt. Der Vereinigte Generalstabschef Won In-choul berichtete den Komiteemitgliedern über die Situation betreffend den Raketenstart, danach wurden Einschätzungen vorgenommen.Die Komiteemitglieder äußerten tiefes Bedauern, dass Nordkoreas Raketenstart erfolgte, während rege Diskussionen zwischen Südkorea und den USA, China, Japan sowie Russland für Fortschritte im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel in Gang sind.Sie betonten, dass die Stabilisierung der Lage auf der koreanischen Halbinsel notwendiger und wichtiger denn je sei, und forderten Nordkorea auf, sich baldigst auf den Dialog einzulassen.Sie einigten sich, in zügigen und engen Konsultationen mit den USA und weiteren beteiligten Ländern nach erforderlichen Maßnahmen zu suchen, indem man die Bewegungen in Nordkorea genau verfolge.An der Sitzung nahmen unter anderem der nationale Sicherheitsberater Suh Hoon, der präsidiale Stabschef Yoo Young-min, Vereinigungsminister Lee In-young, Verteidigungsminister Suh Wook und der Vereinigte Generalstabschef Won In-choul teil.