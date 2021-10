USA verurteilen Nordkoreas Raketentest und rufen zum Dialog auf

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkoreas neuerlichen Raketentest verurteilt und zum Dialog aufgerufen.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sprach am Dienstag auf einer Pressekonferenz von mehreren Verstößen gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats und einer Bedrohung für die Region. Die USA würden dem Regime empfehlen, von weiteren Provokationen abzusehen.Die Raketenstarts würden ein Schlaglicht darauf werfen, dass Dialog und Diplomatie dringend gebraucht würden. Das Angebot der USA, jederzeit und an jedem Ort sowie ohne Vorbedingungen mit Nordkorea zu verhandeln, bleibe gültig, fügte die Sprecherin hinzu.Südkoreas Streitkräfte hatten am Dienstag den Start einer Rakete in der nordöstlichen Hafenstadt Sinpo bemerkt. Nach ersten Analysen war davon ausgegangen worden, dass es sich um eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete (SLBM) gehandelt habe.Nordkorea bestätigte am Mittwoch, eine SLBM erprobt zu haben. Der Test sei erfolgreich gewesen, meldeten die dortigen Staatsmedien.