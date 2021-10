Geheimdienstchefs Südkoreas, Japans und der USA sprechen über Nordkoreas Raketentest

Photo : YONHAP News

Die Geheimdienstchefs Südkoreas, Japans und der USA haben am Dienstag in Seoul über Nordkoreas jüngsten Raketentest gesprochen.Nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes (NIS) kam dessen Leiter Park Jie-won in Seoul mit seinem japanischen Amtskollegen Hiroaki Takizawa und der US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines zu einem Gespräch zusammen.Nach Einzeltreffen am Montag seien bei dem Dreiertreffen Themen von gegenseitigem Interesse erörtert worden. Auch über die Situation auf der koreanischen Halbinsel und Nordkoreas jüngsten Raketentest sei gesprochen worden.Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) geht davon aus, dass Nordkorea am Dienstagmorgen in der Hafenstadt Sinpo eine SLBM mit kurzer Reichweite startete. Nach japanischen Angaben seien jedoch zwei Raketen abgefeuert worden.Ein weiteres Thema des Gesprächs seien die globalen Lieferkettenprobleme und das Durchsickern von Technologien gewesen. Einigkeit habe darüber bestanden, dass die Geheimdienstzusammenarbeit zwischen den drei Ländern verstärkt werden müsse, berichtete der NIS.