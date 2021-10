Japan will Besitz von Fähigkeiten zum Angriff auf feindliche Stützpunkte überprüfen

Photo : YONHAP News

Japan will in Reaktion auf Nordkoreas Raketenstarts überprüfen, sich die Fähigkeit zum Angriff auf feindliche Stützpunkte zu sichern.Die entsprechende Position teilte Premierminister Fumio Kishida im Anschluss an eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am Dienstag vor der Presse mit.Die bemerkenswerten Fortschritte in der Nuklear- und Raketentechnologie Nordkoreas könnten im Zusammenhang mit der Sicherheit Japans nicht übersehen werden. Man habe daher bekräftigt, alle möglichen Optionen in Betracht zu ziehen, einschließlich der Fähigkeiten zum Angriff auf feindliche Stützpunkte, sagte Kishida laut der Zeitung „Yomiuri Shimbun“.Kishida und die regierende Liberaldemokratische Partei erklärten im Wahlprogramm für die Parlamentswahl am 31. Oktober, eine Verstärkung der Abschreckung einschließlich der Fähigkeit zur Abwehr ballistischer Raketen innerhalb des Gebiets von Nachbarn anzustreben.Beobachter gehen davon aus, dass sich dieses Streben nicht mit Artikel 9 der Verfassung in Einklang bringen lässt. Demnach muss Japan auf Krieg verzichten und seine Verteidigungspolitik rein defensiv ausrichten.