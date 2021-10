Staatliche Bank KDB emittiert Fremdwährungsanleihen im Wert von 1,5 Milliarden Dollar

Die Koreanische Entwicklungsbank KDB hat Fremdwährungsanleihen im Wert von 1,5 Milliarden Dollar für Anleger in aller Welt ausgegeben.Das teilte die staatliche Bank am Dienstag mit.Bei den Zinsen wurde die für die Bank bisher niedrigste Spreizung festgesetzt, das ist die Differenz zwischen der Rendite einer risikobehafteten Anleihe und der einer risikolosen Anleihe bei sonst identischen Konditionen.Die Bank erklärte, dass sie Anfang des Monats Anleihen zum Währungsausgleich mit zehnjähriger Laufzeit mit dem bislang tiefsten Spread als Benchmark genutzt habe. Dadurch habe sie sich trotz steigender Zinsen auf stabile Weise langfristige Fremdwährungsmittel zu niedrigen Zinsen sichern können.Trotz externer Risikofaktoren wie Inflationssorgen hätten Anleger weltweit ihr großes Vertrauen in koreanische Papiere erneut bestätigt, hieß es.