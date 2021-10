Wieder Zuschauer bei Baseballspielen in Hauptstadtregion erlaubt

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion sind seit dem gestrigen Dienstag wieder Zuschauer in den Baseballstadien erlaubt.Gemäß den am 15. Oktober präsentierten Anpassungen der Corona-Regeln dürfen auch in der Hauptstadtregion, die unter Stufe vier steht, vollständig Geimpfte Sportereignisse vor Ort verfolgen.Hierfür führte die Regierung einen Impfpass für Sportwettkampfstätten ein.Spiele im professionellen Baseball, Fußball, Volleyball und Basketball werden demnach wieder vor Publikum stattfinden. Bei Wettkämpfen in der Halle dürfen bis zu 20 Prozent der Kapazitäten genutzt werden, im Freien bis zu 30 Prozent. Es werden nur vollständig Geimpfte als Zuschauer zugelassen.