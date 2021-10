IWF senkt Wachstumsprognose für Asien-Pazifik für 2021 auf 6,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für die asiatisch-pazifische Region, einschließlich Südkoreas und Chinas, für dieses Jahr auf 6,5 Prozent herabgesetzt.Die Korrektur präsentierte Rhee Chang-yong, Direktor der Abteilung für Asien und Pazifik des IWF, auf einer virtuellen Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit).Die neue Prognose ist 1,1 Prozentpunkte niedriger als die vom April. Sie liegt jedoch über der Prognose für die Weltwirtschaft von 5,9 Prozent, die die Organisation am 12. Oktober während der Jahrestagung präsentiert hatte.Für das kommende Jahr rechnet der IWF mit 4,9 Prozent Wachstum für Asien-Pazifik. Das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als nach der vorigen Prognose.Die asiatisch-pazifische Region umfasst beim IWF Südkorea, China, Japan, die Mongolei und die südostasiatischen Länder.Für Südkorea rechnet der IWF für dieses Jahr wie bereits im Juli prognostiziert mit einem Wachstum von 4,3 Prozent.Rhee nannte das langsame Impftempo in Asien als einen der wichtigsten Gründe für die Senkung der Wachstumsprognose.Die Wachstumsaussichten für China für dieses Jahr wurden bei acht Prozent belassen. Dieser Wert wurde auch zuvor in dem bei der Jahrestagung vorgelegten Bericht angegeben.