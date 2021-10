Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans über Nordkoreas Raketenstart besorgt

Photo : Getty Images Bank

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für Atomgespräche mit Nordkorea haben gemeinsam Besorgnis über den erneuten Raketenstart Nordkoreas geäußert.Sie forderten Pjöngjang auf, zum Dialog zurückzukehren.Noh Kyu-duk, Südkoreas Sonderbeauftragter für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, informierte am Dienstag Reporter über die Ergebnisse eines trilateralen Treffens mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen Sung Kim und Takehiro Funakoshi in Washington früher am Tag.Noh sagte, dass sie die Einschätzungen zur jüngsten Situation auf der koreanischen Halbinsel, einschließlich des Abschusses einer wahrscheinlich U-Boot-gestützten ballistischen Rakete, geteilt hätten.Alle seien sich einig gewesen, dass es sehr wichtig sei, die Situation auf der Halbinsel stabil zu verwalten. Sie hätten beschlossen, die damit verbundenen Umstände genau zu überwachen und eine enge Koordinierung für eine schnelle Wiederaufnahme des Friedensprozesses aufrechtzuerhalten, hieß es.Das US-Außenministerium gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Nuklearunterhändler konkrete Diskussionen über Situationen im Zusammenhang mit der Halbinsel geführt hätten. Sie hätten das Versprechen bekräftigt, dass die drei Länder zusammenarbeiten würden, um das gemeinsame Ziel der Denuklearisierung zu erreichen und Spannungen abzubauen.