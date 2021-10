Gewerkschaftsdachverband KCTU beginnt Generalstreik

Photo : YONHAP News

Der Gewerkschaftsdachverband KCTU hat am Mittwoch wie angekündigt einen Generalstreik begonnen.Am Nachmittag sind in 14 Regionen im Land Großkundgebungen geplant.Die Dachorganisation begründete den Generalstreik mit ihrer Forderung nach einer Beseitigung von Ungleichheit und Polarisierung, die infolge der Corona-Pandemie weiter zugenommen hätten.Laut KCTU würden 500.000 Personen, etwa die Hälfte der Mitglieder, streiken. Jedoch könnte die tatsächliche Zahl der Streikteilnehmer niedriger sein.Die Regierung stuft die gleichzeitig an vielen Orten geplanten Kundgebungen des Verbandes als illegal ein. Sie will die Versammlungen aus Gründen des Infektionsschutzes verhindern und eventuelle Verstöße gegen die Corona-Regeln streng kontrollieren.