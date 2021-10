Präsident Moon nennt bei Rüstungsmesse ADEX Frieden als Ziel hoher Verteidigungskraft

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat den Frieden als Ziel einer starken nationalen Verteidigungskraft zu jeder Zeit betont.Entsprechendes sagte der Staatschef in seiner Gratulationsrede bei der Eröffnung der Seouler Internationalen Ausstellung für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (ADEX) am Mittwoch auf dem Militärflugplatz Seoul in Seongnam.Südkorea werde nach smarten Streitkräften auf der Grundlage der Spitzenwissenschaft und -technologie streben und gemeinsam mit der Welt Frieden schaffen, sagte Moon.Es ist das erste Mal seit 2017, dass Moon an der ADEX teilnahm.Moon bestieg als erster Staatspräsident des Landes den einheimischen Kampfjet FA-50. Er teilte die Absicht mit, dass Südkorea bis Anfang der 2030er Jahre Triebwerke für verschiedenartige bemannte und unbemannte Flugzeuge einschließlich Kampfjets entwickeln und zu den sieben mächtigsten Staaten im Luftfahrtbereich zählen wolle.Der Präsident fügte hinzu, dass sich die Regierung anlässlich des für Donnerstag vorgesehenen Starts der einheimischen Weltraumrakete Nuri dafür einsetzen werde, sich die Schlüsseltechnologie für den Aufstieg zu einer starken Nation im Weltraumbereich zu sichern und die zivile Raumfahrtindustrie zu fördern.