Weltraumrakete Nuri steht auf Startrampe

Photo : YONHAP News

Die mit einheimischer Technologie entwickelte Weltraumrakete Nuri ist heute gegen 11.30 Uhr auf der Startrampe aufgestellt worden.Der Vorgang war etwa vier Stunden nach dem Beginn des Transports der Trägerrakete von der Montagehalle zur Startrampe abgeschlossen.Die Verlegung begann gegen 7.20 Uhr. Die Weltraumrakete wurde auf einem vibrationsfreien Sonderfahrzeug auf einer 1,8 Kilometer langen Strecke bis zur Startrampe gebracht.Danach wurde Nuri an der Startrampe aufgerichtet und fixiert.In einem letzten Schritt müssen noch die „Umbilicals“, die Versorgungsleitungen der Startrampe, und Nuri miteinander verbunden werden. Umbilicals haben die Aufgabe, die Trägerrakete mit Strom, Treibstoff und Oxidationsmittel zu versorgen.Nuri wird am Donnerstag, dem geplanten Starttag, mit Treibstoff und Oxidationsmittel befüllt.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte mit, dass es am Mittwochnachmittag feststellen wolle, ob in diesem Prozess die Gefahr eines Gasaustritts oder der Verstopfung des Verbindungsteils bestehe.Die endgültige Entscheidung, ob Nuri wie geplant am Donnerstag abgeschossen wird und zu welchem Zeitpunkt, wird nach der Analyse verschiedener Bedingungen, darunter die Wetterlage und die Kollisionsgefahr im Weltraum, getroffen.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Start morgen um 16 Uhr erfolgen wird.Sollte der Start erfolgreich sein, wird Südkorea das siebte Land in der Welt sein, das ein Projektil auf eigene Faust ins All bringen kann.